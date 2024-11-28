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        Haberler Gündem Güncel Taksim'de turist hesabı ödememek için yemeğine saç koydu | Son dakika haberleri

        Taksim'de turist hesabı ödememek için yemeğine saç koydu

        Beyoğlu Taksim'de bir turistin restoranda yemek yedikten sonra hesabı ödememek için yaptığı "pes" dedirtti. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 20:18 Güncelleme: 28.11.2024 - 20:18
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        Turistin yaptığı 'pes' dedirtti! O anlar kamerada
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        Beyoğlu Taksim'de bir restoranda hesabını ödemek istemeyen bir turistin, tabağına saç koyarak restoran çalışanlarını suçladığı iddia edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Beyoğlu Taksim'de hizmet veren bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranda yemek yiyen turist, hesabın gelmesinin ardından garsonu çağırarak tabağında saç bulduğunu söyledi. Güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar, saçın yemeğe sonradan konulduğunu fark etti.

        O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Turistin yemeğine saç koyduğu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, turistin hesap ödememek için yemeğine saç koyduğu anlar yer aldı. Ayrıca, saç koyduğu yemeği restoran sahibine götürüp gösterdiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

        "TURİSTİN AMACI HESAP ÖDEMEMEK"

        Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan büfe çalışanı Hayri Taş, "Olay gece geç saatlerde meydana geldi. Turist müşteriler büfeye geldikten sonra yemek siparişi verdiler. Ardından yemekleri bitmesine yakın turistler yanıma gelip temellerinden saç çıktığını söyledi. Bunu hesap ödememek için yaptılar. Bizde daha sonra güvenlik kamerasına baktık ve turistin saçını koparıp yemeğe koyduğunu gördük. Turistin amacı hesap ödememek için yemeğin üzerine saç koyup arbede çıkarmaktı. Yaklaşık 700-800 liralık bir hesap gelmişti. Bunu da ödememek için böyle bir yönteme başvurdular" dedi.

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