Uykusunda soyuldu!

İHA

Olay, geçtiğimiz Cumartesi saat 06.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'de bulunan 5 katlı bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki kişi, sabahın erken saatlerinde otele giriş yaptı. Otelin giriş katında bulunan masada uykuda kalan otel çalışanının boşluğunu fırsat bilen şahıslar resepsiyonda bulunan bir cep telefonunu çalarak otelden uzaklaştı.

Cep telefonunu çaldıktan sonra otelden ayrılan iki kişi, dakikalar sonra tekrardan otele geldi. Şahıslardan biri dışarıda gözetmenlik yaparken diğeri resepsiyondaki çekmecede bulunan bir miktar parayı da alarak kayıplara karıştı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Otele girerek soğukkanlılıkla hırsızlık yapan şahısların o anları otele ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çekmecedeki para ve masadaki cep telefonunun yerinde olmadığını fark eden otel çalışanları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri otele ait güvenlik kameralarını da inceleyerek hırsızlık yapan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.