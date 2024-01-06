Taksideki yolcu arka kapıyı açtı! Motokurye öldü!

İstanbul'da olay, Şişli Mecidiyeköy'de 26 Aralık Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre taksici İsa A., müşterisini indirmek için caddeye yakın bir yerde durdu. Arka koltukta oturan kadın yolcu, ücretini ödedikten sonra taksiden inmek için sol taraftaki kapıyı açtı.

DHA'da yer alan habere göre o sırada motokurye Oğuzhan Gezer, taksinin sol tarafından geçmek isterken açılan kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Oğuzhan Gezer'e karşı yönden gelen minibüste hafifçe çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından motokurye Oğuzhan Gezer hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, hastanede tedavisi devam eden Gezer'in ifadesini aldı. Gezer'in, ifadesinde taksici İsa A. ve kadın yolcudan şikayetçi olduğu öğrenildi. Ardından taksici İsa A., olay nedeniyle gözaltına alındı. İfadesinin ardından iddiaya göre taksi şoförü serbest bırakıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntüsünde taksinin durduğu ve sol arka kapısının açıldığı anda motokurye Gezer'in kapıya çarptığı ve o anda karşı yönden gelen minibüsün ön tamponuna da hafifçe çarptığı görülüyor.

"2024'E OĞUZHAN GEZER KARDEŞİMİZİN ACISIYLA BAŞLADIK"

Motokurye Gezer'in hayatını kaybetmesinin ardından arkadaşları ve meslektaşları ile İstanbul Kuryeler Federasyonu avukatı Tahsin Akbay Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önüne gelerek basın açıklaması yaptı. Avukat Tahsin Akbay, "Geçtiğimiz günlerde motosikletli kurye kardeşimiz Oğuzhan Gezer dikkatsiz bir taksi şoförünün yanlış yerde yolcu indirmek için duraklaması ve yolcunun kapıyı açarak kazaya sebebiyet vermesi neticesiyle ağır bir şekilde yaralanmış olup, tedaviler neticesinde hayata tutunamayıp vefat etmiştir.

Bizler sürekli motosikletli kurye kardeşlerimizin ölüm haberleriyle uyanıyoruz. Ölüm haberleri ile uyumaya çalışıyoruz. Geçen yıl yine İstanbul'da Yunus Emre Göçer, Feridun Kaplaner ve onlarca kurye kardeşimiz vefat etmiş, dün ise Oğuzhan Gezer'in acı haberi ulaşmıştır.

2023 yılını kurye hakları derneği verilerine göre en az 68 kurye kardeşimizin hayatını kaybetmesi neticesiyle bitirdik. 2024 yılına Oğuzhan Gezer kardeşimizin acısıyla başladık. Kuryelerin sorunları her geçen gün daha da büyümekte olup kimse bir çözüm üretmemektedir. Evine sadece ekmek götürmek isteyen, kaportası bedeni olan kurye arkadaşlarımızın İstanbul Kuryeler Federasyonu olarak yaşanan bu kazalarının önüne geçilmesi için yetkililere tekrardan çağrıda bulunuyoruz.

Kurye ölümleri her geçen gün artmaktadır. Bir bir ailelerin yuvalarına ateş düşmektedir. Motosikletlilerin trafikte artık fark edilmesini, yollarda motosiklet sürücülerinin de var olduğunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Trafikte dikkatsiz ve ihmali davranışlar kuryelerin hayatını kaybetmesine neden olmaktadır" dedi.