        Taksiciyi darbeden zanlı tutuklandı | Son dakika haberleri

        Taksiciyi darbeden zanlı tutuklandı

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde taksiciyi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 23:33 Güncelleme: 28.10.2025 - 23:33
        Taksiciyi darbetti!
        İzmir'de Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi'nde dün emekli polis memuru taksi şoförü Ü.Ü. (53) ile yolcu H.H. (22) arasında taksiye binme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu H.H, Ü.Ü'yü küfür ve hakaretlerde bulunarak darbetti.

        Taksiden dışarıya çıkan Ü.Ü. uyarı amacıyla havaya ateş açtı, bu sırada H.H. taksiye zarar verdi.

        Olayı fark eden A.D. (37) ise elindeki sopayla kavgayı ayırmaya çalıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, taksicinin silahına el koydu, olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.H. "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklandı, Ü.Ü. ve A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

