Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde taksiye binen T.Y. ve S.Ç. Lale Adası’na gitti; taksi ücretini 100 TL ile ödedi. Müşterilerini bıraktıktan sonra aldığı 100 liranın sahte olduğunu anlayan taksici, hemen polise koştu.

Hemen harekete geçen Ayvalık polisi, Lale Adası’nda şüphelilerin kaldığı eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada T.Y. ve S.Ç. ilke birlikte 76 adet 100 TL, 8 adet 50 TL, 5 adet 20 TL olmak üzere toplam 8 bin 100 TL’lik sahte para ele geçirildi.