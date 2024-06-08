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        Haberler Dünyadan Takıntılı takipçi, Miley Cyrus'ın kapısına oyunk ayıyla dayandı - magazin haberleri

        Takıntılı takipçi, Miley Cyrus'ın kapısına oyunk ayıyla dayandı

        Daha önceki tacizlerinden dolayı hakkında uzaklaştırma kararı olan takıntılı takipçi, Miley Cyrus'ın kapısına bu kez oyuncak ayıyla dayandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 13:07 Güncelleme: 08.06.2024 - 13:07
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          Ünlü şarkıcı Miley Cyrus'ın takıntılı takipçiyle başı dertte. Şarkıcıyı taciz eden Alexander Kardalian, kendisine yönelik uzaklaştırma emrine rağmen Cyrus'ın Los Angeles'taki evine oyuncak ayıyla gelince yeniden tutuklandı.

          31 yaşındaki ünlü şarkıcının evine elinde oyuncak ayıyla gelen 52 yaşındaki Kardalian'ı tanıyan Cyrus'ın güvenlik görevlisi, polisi aramadan önce tacizciyi etkisiz hale getirdi.

        • 2

          YENİDEN TUTUKLANDI

          Kardalian, Cyrus'ın sadece bahçe kapısına gelebilmiş olsa da daha önce hakkında çıkarılan uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        • 3

          Los Angeles polisinin araştırdığı olayda Kardalian'ın, sanatçıya peluş bir hayvan hediye etmek için Los Angeles'taki evine gittiğini söylediği öğrenildi.

        • 4

          UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLAL ETTİ

          Daha önce de tutuklanan takıntılı takipçi, Eylül 2023'te serbest bırakıldıktan birkaç gün sonra Cyrus, mahkemeden koruma kararı çıkartmıştı.

        • 5

          Emniyet yetkilileri, Cyrus ve güvenlik ekibinin gece saat 1.00 sıralarında yaptığı aramanın ardından Kardalian'ın, evin yakınında tutuklandığını bildirdi.

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