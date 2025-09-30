Habertürk
        Takım arkadaşına tokat atmıştı: Caner Erkin'e dev ceza! - Futbol Haberleri

        Takım arkadaşına tokat atmıştı: Caner Erkin'e dev ceza!

        PFDK, Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin'e takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketi ve müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 6 maç men cezası verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 20:46 Güncelleme: 30.09.2025 - 20:48
        Takım arkadaşına tokat atmıştı: Dev ceza!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin'e 6 maç men cezası verdi.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında oynanan Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor maçında kırmızı kart gören Caner Erkin, 6 maç men ve 134 bin para cezasına çarptırıldı.

        36 yaşındaki futbolcuya 6 maç men cezasının 4'ü takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketi nedeniyle, 2'si ise müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle verildi.

        Zecorner Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig 1. hafta erteleme müsabakasında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle iki kulübe para cezası uygulandı. Beşiktaş 380 bin lira, Kayserispor da 220 bin lira para cezasına çarptırıldı.

        Samsunspor'un Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile oynadığı mücadelede çift sarıdan kırmızı kart gören Senegalli futbolcu Pape Cherif Ndiaye'nin cezasının kaldırılmasına yönelik yaptığı itiraz reddedildi.

