Tai Chi Dövüşcüsü oyuncuları kimler? Tai Chi Dövüşcüsü konusu nedir? Sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. IMDB'si 6,1 olan Tai Chi Dövüşcüsü ATV'de saat 21,45'te yayınlanacak.

TAİ CHİ DÖVÜŞCÜSÜ OYUNCULARI KİMLER?

Tiger Chen, Tiger Chen Linhu

Keanu Reeves, Donaka Mark

Karen Mok, Sun Jing Shi

Simon Yam, Superintendent Wong

Ye Qing, Qing Sha

Yu Hai, Master Yang

Sam Lee, Tak Ming

Michael Tong, Policeman Yuan

Iko Uwais, Gilang Sanjaya



TAİ CHİ DÖVÜŞCÜSÜ KONUSU NEDİR?

Man of Tai Chi, hayatı dövüş sanatları merkezinde geçen insanların yaşam mücadelelerini ve sırtlarına yüklenen sorumlulukları konu alıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini ünlü aktör Keanu Reeves üstleniyor. Chen dövüş sanatları konusunda Tanrısal bir yeteneğe haizdir ayrıca küçük yaştan beri inanılmaz bir deneyim edlde etmiştir. Günümüz Beijing kentinde, tıpkı Chen gibi iyi dövüşen pek çok genç erkek vardır, üstelik burası tam bir fırsatlar cennetidir. Chen geldiği notka da, hayattaki yerini de bulmak için içsel bir yolculuğa ihtiyaç duyar.... Başrolde de yer alan Keanu Reeves, kamera arkasına geçtiği ilk uzun metrajlı filminde kan ve acıdan temellenen kişisel öyküyü anlatıyor.