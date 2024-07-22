Tahtın ikinci sıradaki varisi Prens George 11 yaşına girdi

Prenses Kate Middleton ve Prens William'ın en büyük çocuğu Prens George, bugün 11 yaşına girdi. Kensington Sarayı'nın resmi sosyal medya hesaplarından, özel gününün şerefine George'un yeni bir fotoğrafı paylaşıldı.

Siyah - beyaz fotoğrafta George, beyaz bir gömlek ve koyu renk bir takım elbiseyle görülüyor. Fotoğraf, Prenses Kate tarafından çekildi.

Mesajda; "Prens George'un bugünkü 11'inci doğum gününü kutluyoruz" denildi.