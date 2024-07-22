Tahtın ikinci sıradaki varisi Prens George 11 yaşına girdi
Birleşik Krallık tahtının ilk varisi babası Prens William'ın ardından ikinci varis konumundaki Prens George 11 yaşına girdi. Prens William ve Prenses Kate Middleton, oğulları George'un 11'inci doğum gününü kutladı
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Prenses Kate Middleton ve Prens William'ın en büyük çocuğu Prens George, bugün 11 yaşına girdi. Kensington Sarayı'nın resmi sosyal medya hesaplarından, özel gününün şerefine George'un yeni bir fotoğrafı paylaşıldı.
Siyah - beyaz fotoğrafta George, beyaz bir gömlek ve koyu renk bir takım elbiseyle görülüyor. Fotoğraf, Prenses Kate tarafından çekildi.
Mesajda; "Prens George'un bugünkü 11'inci doğum gününü kutluyoruz" denildi.
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Geçen yıl Kensington Sarayı, George'un 10'uncu doğum gününü kutlamak için Windsor Şatosu'nun merdivenlerinde otururken çekilen fotoğrafını paylaşmıştı.
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George, Prens William ve Galler Prensesi'nin 3 çocuğundan en büyüğü. Kraliyet çiftinin kızları Prenses Charlotte mayısta 9 yaşına girerken, en küçük çocukları Prens Louis nisan ayında 6 yaşına girdi.
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Haziran ayında George, babası ve kız kardeşiyle birlikte Taylor Swift'in konserini izlemeye gitmişti. Kraliyetin sosyal medya hesabında William, George ve Charlotte'un Taylor Swift'in sahne arkasında buluştuğu sırada çekilmiş bir fotoğrafı yayınlanmıştı.
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Taylor Swift de kraliyet ailesiyle çekildiği fotoğrafı sosyal medyasında paylaşmıştı.