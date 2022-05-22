'Şef Kapımda' yarın başlıyor! 0:00 / 0:00

Yarından itibaren hafta içi her gün 10.30'da Show TV'de ekrana gelecek olan 'Şef Kapımda'nın sunuculuğunu üstlenen şef Tahsin Küçük ile program hakkında konuştuk. 'Şef Kapımda' için "Kavgadan, gürültüden uzak, doğal hallerimizi yansıttığımız, evde ne varsa pişirdiğimiz, sohbet ettiğimiz keyifli yemek programı olacak" ifadelerini kullanan Küçük, "İlk hedefimiz; dolabımızı açtığımız anda ne pişirsem derdini ortadan kaldırmak." diyor

‘Şef Kapımda' yarın sabah izleyiciyle buluşacak. Programda neler yapacaksınız?

'Şef Kapımda', kavgadan, gürültüden uzak, doğal hallerimizi yansıttığımız, evde ne varsa pişirdiğimiz, sohbet ettiğimiz keyifli yemek programı olacak. İlk hedefimiz; dolabımızı açtığımız anda 'Ne pişirsem?' derdini ortadan kaldırmak. Yemek yaparken tariflere bakıp, eksik malzemeleri dert etmeden, yerine başka malzemelerle de yapabileceğimizi gösteren lezzetli yemeklere yer vereceğiz. Hesaplı, pratik ve alternatif lezzetlerle hafta içi her gün evlere konuk olacağız.

Sizi evlerinde misafir edip 'Şef Kapımda' demek isteyenlerin ne yapması gerekiyor?

Evlerine gidip, hem eğlenip hem yemek yapmamı isteyen izleyicilerimizin www.showtv.com.tr adresinden 'Şef Kapımda' formunu doldurması, sonrasında evlerine gelmemi beklemesi gerek. Evlerine gideceğim izleyicilere, ben mutfaklarında lezzetli yemekler yaparken, onlara düşen kısmı bana yardım ederek yemek yapmaktan keyif almak olacak.

Daha önce yemek programlarında çalışmışsınız. O zamanlar da yemeğe ilginiz var mıydı?

Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü mezunuyum. Bu eğitimin üzerine yine sertifikalarım ve katıldığım yarışma programlarını da referans gösterebiliriz. Ayrıca yine yemek programlarında yemek editörlüğü yaptım. Reçeteler ve içerik yazdığım dönemler oldu. Bu da bir yemeğin nasıl iştah açacağını ve izleyiciyi oturduğu koltuktan kaldırıp nasıl mutfağa götürebileceğimi öğrenmeme sebep oldu.

Hangi malzeme için ‘Önüme koyun çeşit çeşit yemek yaparım’ diyebilirsiniz?

Tek bir malzeme için bunu söylemek çok zor ama herhalde un derdim. Çünkü hem un olmayan ev yoktur hem de sadece unla çeşit çeşit yemek yapılır.

İlk yemeğinizi kaç yaşındayken pişirdiniz?

10 yaşımdayken annemlerle Ramazan ayında yufka yapmıştık. Orada ilk defa yufka açmayı öğrenmiştim. Hamurla aramın bu kadar iyi olmasının sebebinin bu olduğunu düşünüyorum.

Çocukluğunuzda sizin evde en çok ne pişerdi? Şimdi o yemeği siz pişiriyor musunuz?

Bir Karadenizli olarak tabii ki lahana yemeği. Anneannem en güzelini yapardı, şimdi annem devraldı. O yüzden ben sadece yemeyi tercih ediyorum.

Mutfağın olmazsa olmaz malzemeleri neler?

Un, yağ, şeker, tuz en temel malzemeler. Bunlar varsa mutlaka yemek pişer.

Şu anki yemek trendleri neler? Ya da şöyle sorayım: Yemeğin trendi olur mu? Yemek konusunda gelenekçi misiniz yoksa yenilikçi mi?

Sosyal medyanın etkisiyle birlikte son 5 yıldır yemek trendleri artık modadaki renk trendleri gibi hızlıca değişmeye başladı. Ancak bu moda da son bulacak ve mutfakta yemek tercihleri yine gelenekselliğe geri dönecek ve o zaman kökleşmiş lezzetlerimiz daha ön plana çıkacak. Ben ve benim gibi yenilikçi şefler de bunun bu şekilde olması için çalışmaya devam edeceğiz.

Bugüne kadar yediğiniz ya da yaptığınız en sıra dışı yemek nedir?

Yaptığım en sıra dışı yemek, kuru ısıyla dondurulmuş meyvelerdi. Gıda kimyasının işe girmesiyle birlikte, alıştığımız lezzetleri farklı formlarda yemek çok keyifli ve şaşırtıcı.

Tadını unutamadığınız ama sizin bir türlü yapamadığınız bir yemek var mı? (Siz daha iyisini de yapmış olabilirsiniz?)

Bu konuda mütevazı olamayacağım ama maalesef yok!

Yapmaktan en çok zevk aldığınız yemek hangisi?

Hamburger.

Bazı insanların elinin lezzeti olduğu söylenir. Bu el lezzeti denilen şey tam olarak nedir?

Bu görülemeyen ruhani bir şey, en temel çıkış noktasının da; sevdiklerimize yaptığımız yemeklerde ortaya çıktığını düşünüyorum.

Şeflik sanki erkek işi gibi algılanıyor. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz?

Buna katılmıyorum. Benim ilk ve en güzel şefim annem. Bana kaşık tutmayı öğreten kadın. Biz hala mutfaklarda annelerimizin bize öğrettiklerini uyguluyoruz. Dolap düzenlemeden tutun da, ön hazırlıklara kadar her şey onların öğrettikleri. Sektörde girdikten sonra da gördüm ki; o kadar güçlü ve yetenekli kadın şefler var ki hepsi 'Benim!' diyen erkek aşçılara taş çıkartır.