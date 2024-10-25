Tahran'da patlama bilmecesi

İsrail ile İran arasındaki tansiyon her geçen gün yükseliyor. İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi, İran'ın başkenti Tahran'da bir patlama meydana geldiğini bildirdi. Patlamanın İran Savunma Bakanlığı'na ait bir binada yaşandığı iddia edildi.

İran bu iddiaya yanıt vermekte gecikmedi.

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İRAN: AVM'DE YANGIN ÇIKTI

İran basını, yangının yüzme havuzu malzemeleri satan bir dükkanda çıktığını öne sürdü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiyenin sevk edildiği bildirildi