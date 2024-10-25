Tahran'da patlama bilmecesi

İsrail basını Tahran'da patlama olduğunu iddia etti İran medyası yalanladı
İsrail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post İran'ın başkenti Tahran'da İran güvenlik sistemine ait bir binada patlama meydana geldiğini iddia etti. İran merkezli kaynaklar ise yangının bir AVM'de çıktığını, İsrail'in algı yaptığını öne sürerek AVM'de yangın çıktığını duyurdu
İsrail ile İran arasındaki tansiyon her geçen gün yükseliyor. İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi, İran'ın başkenti Tahran'da bir patlama meydana geldiğini bildirdi. Patlamanın İran Savunma Bakanlığı'na ait bir binada yaşandığı iddia edildi.
İran bu iddiaya yanıt vermekte gecikmedi.
İRAN: AVM'DE YANGIN ÇIKTI
İran basını, yangının yüzme havuzu malzemeleri satan bir dükkanda çıktığını öne sürdü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiyenin sevk edildiği bildirildi