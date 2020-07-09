DHA

TFF´nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Tahkim Kurulu'nun 9 Temmuz 2020 günlü (29) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları aldığını açıkladı:

"Futbolcu Ozan Kılıçoğlu'nun Kastamonu Spor 1966 Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 04.01.2020 tarih ve E.2019/489 (birleşen 2019/535 E.) - K.2020/5 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının (birleşen davada) fesih tazminatı tutarı yönünden 187.343,25 TL olarak düzeltilmesine,

- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

Teknik adam Halim Karaköse'nin Gümüşhane Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 29.01.2020 tarih ve E.2019/586- K.2020/79 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Futbolcu Evren Kilerci'nin Kastamonu Spor 1966 Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 29.01.2020 tarih ve E.2019/569- K.2020/76 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 09.07.2020 Perşembe günü saat 15:00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Futbolcu Evren Kilerci'nin Vekili Av. Mümin Adıgüzel'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic.A.Ş.'nin idarecisi Ertuğrul Doğan ile ilgili PFDK'nın 30.06.2020 tarihli E.2019-2020/810 K.2019-2020/962 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 09.07.2020 Perşembe günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Kulüp Vekili Av. Duygu Yaşar'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic.A.Ş.'nin idarecisi Ertuğrul Doğan'ın rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 65.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin idarecisi Ertuğrul Doğan'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVID-19 Salgın nedeniyle ara verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına ilişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin idarecisi Ertuğrul Doğan'ın maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 4.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin idarecisi Ertuğrul Doğan'ın cezalarının birleştirilmesi suretiyle toplam 45 gün hak mahrumiyeti ve 94.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin PFDK'nın 02.07.2020 tarihli E.2019-2020/818 K.2019-2020/970 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mensuplarının yedek kulübesinin arkasındaki tribünlerde oturma düzenine aykırı şekilde oturmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

İttifak Holding Konya Spor Kulübü'nün PFDK'nın 02.07.2020 tarihli E.2019-2020/818 K.2019-2020/971 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- İttifak Holding Konya Spor Kulübü'nün mensuplarının yedek kulübesinin arkasındaki tribünlerde oturma düzenine aykırı şekilde oturmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- İttifak Holding Konya Spor Kulübü'nün mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Giresun Spor Kulübü'nün futbolcusu Guy Lucien Michel Landel ile ilgili PFDK'nın 02.07.2020 tarihli E.2019-2020/824 K.2019-2020/963 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Giresun Spor Kulübü'nün futbolcusu Guy Lucien Michel Landel'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 6.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 02.07.2020 tarihli E.2019-2020/819 K.2019-2020/972 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

,- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."