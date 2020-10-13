Tahinli pide tatlı pidelerden biri. Yuvarlak ve kat kat lezzet tahinli pide nasıl yapılır? MasterChef yarışmacıları bu akşam tahinli pide yapacak. İşte tahinli pide için gereken malzemeler ve tarifi...

TAHİNLİ PİDE İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Hamuru için:

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı kuru maya

3 su bardağı un

1 tutam tuz



Tahin dolgusu için:

250 gr. tahin

4 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı toz şeker

TAHİNLİ PİDE NASIL YAPILIR?

Bir kasede ılık su maya ve şekeri iyice karıştırıp 5 dakika bekletin.

Derin bir kaseye unu ekleyip ortasını çukur gibi açın ve mayalı karışımı dökün önce çatalla karıştırıp kenarlarından tuz ekleyin, hamur birleşmeye başlayınca pürüzsüz olana kadar iyice yoğurun. Hamuru bir kaseye alıp üzerini kapatın ve 1 saat mayalandırın.

Mayalanan hamuru yeniden yoğurun ve 8 eşit bezeye bölün.

Bir sos tenceresinde tereyağını eritin ve tahinle karıştırıp kenara alın.

Hazırladığınız her bezeyi yemek tabağı büyüklüğünde açıp üzerine tahin sürün ve 2 tutam toz şeker serpin. Tüm katları bu şekilde hazırladıktan sonra hamuru rulo yapın ve tezgaha vurarak tahini yedirin.

Ardından hamuru uzunca rulo yapıp gül gibi sarıp pişirme kağıdının üzerine alın. Hamurun üzerini parmaklarınızla hafif bastırıp tekrar tahin dökün ve şeker serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20- 25 dakika pişirin.