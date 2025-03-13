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        Haberler Spor Diğer Güreş Taha Akgül: Kadın güreşçilerimiz ambargo koydu - Diğer Haberleri

        Taha Akgül: Kadın güreşçilerimiz ambargo koydu

        Avrupa Şampiyonu U23 Kadın Güreş Milli takımını tebrik eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, camia olarak büyük bir gurur duyduklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:50 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:50
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        "Kadın güreşçilerimiz ambargo koydu"
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        Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası’nda ‘U23 Kadın Güreş Milli Takımı’ tarihte ilk kez aynı anda 3 altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Milliler, şampiyonada 3 altın ve 3 bronz madalya ile toplamda 6 madalya kazanıp 144 puan toplarken Ukrayna 127 puanla Avrupa 2’ncisi, Polonya ise 93 puanla Avrupa 3’üncüsü oldu.

        Avrupa şampiyonu olan U23 Kadın Güreş Milli takımını tebrik eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, camia olarak büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek, “Öncelikle ilk Avrupa Şampiyonamızda, serbest takımın 10 sıklette 8 madalya maçı yapması ve 6 madalya kazanıp takım halinde Avrupa 2’ncisi olması, daha sonra da Minderin Sultanlarının kadın güreşinde tarih yazmaları. Aynı günde ilk kez tarihte kadın güreşçilerimiz 3 altı madalya elde ederek adeta madalyalara ambargo koydular. Onlar da toplamda 6 madalya ile takım halinde fark atarak şampiyon oldular. Bu bizim için çok büyük bir gururdu” diye konuştu.

        "BU KADRODAN OLİMPİYAT ŞAMPİYONU ÇIKABİLİR"

        Kadın güreşçilerin minderde kısıtlı imkanlar olmasına rağmen büyük bir özveriyle mücadele ettiklerini ifade eden başkan Akgül, “Çok düşük bütçelerle maaş alıp gelip buralarda bu özveriyi gösterebilmek gerçekten saygıyı hak ediyor. Onları takdir ediyorum. Ayağımız çok uğurlu geldi. Bizden önceki hocalarımızın, yönetimin de emekleri var. Bizler bu takım birlikteliğini sağladık, aile ortamını sağladık. Sporcularımızın yüzü gülüyor. Herkes birlik ve beraberlik içerisinde inşallah daha iyi başarılara imza atacağız. Bu birlik, beraberlikten bu sonuç çıktı. Şimdi de Grekoromen takımımız çok güzel müsabakalar çıkarıyorlar. Onlara da her zaman desteğimiz artarak devam edecek. Onları ikili kamplara ve turnuvalara göndereceğiz. Onlara, ‘Bu kadrondan olimpiyat şampiyonu çıkabilir’ dedim. Gerçekten 2028 Olimpiyatları’nda şampiyonluk çıkabilir. 2028 olimpiyatlarda ümitler kategorisine güreşen arkadaşlarımız altın madalya kazanabilecek kapasiteler. Gerçekten çok mutlu ve sevinçliyiz” ifadelerinde bulundu.

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