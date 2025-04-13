Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        74
        Fenerbahçe
        FB
        71
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        48
        ikas Eyüpspor
        EYP
        47
        Rams Başakşehir
        İBFK
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        40
        Trabzonspor
        TS
        39
        Göztepe
        GÖZ
        39
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Tümosan Konyaspor
        KON
        37
        Bellona Kayserispor
        KYS
        36
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        34
        Net Global Sivasspor
        SVS
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Diğer Dövüş Sporları Taekwondo Genç Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu - Diğer Haberleri

        Taekwondo Genç Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

        Avrupa Taekwondo Birliği tarafından Estonya'nın başkenti Tallinn'de yapılan, Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde şampiyon oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 23:05 Güncelleme: 13.04.2025 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taekwondo Genç Milli Takımı Avrupa şampiyonu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şampiyonada Türkiye’yi 23 kız ve 20 erkek olmak üzere toplam 43 sporcu temsil etti. Milliler, 6 altın, 5 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı.

        Türkiye, erkek takım, kız takım ve genel klasmanda takım halinde şampiyon oldu.

        Madalya kazanan sporcular:

        ALTIN MADALYA: Emre Sarıtaş (59kg), Buğra Coşgungönül (68kg), Ahmet Boğaçhan Ceylan (73kg), Yusuf Efe Mızrak (+78kg), Sıla Irmak Uzunçavdar (52kg), Evra Alıcı (68kg)

        GÜMÜŞ MADALYA: Hakan Yıldırım (45kg), Altuğ Gesge (48kg), Ali Murtaza Boz (78kg), Zeynep Çiçek (44kg), Elifnaz Köseoğlu (+68kg)

        BRONZ MADALYA: Yankı Morkoç (48kg), Ömer Talha Dülger (51kg), Damla Nur Yılmaz (42kg), Mülkiye Ece Ulusoy (46kg), Mümüne Nur Göz (55kg)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Livakovic bizi kurtardı!"
        "Livakovic bizi kurtardı!"
        Taksici, gaspçıyı biber gazıyla püskürttü
        Taksici, gaspçıyı biber gazıyla püskürttü
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Amasya'da korkutan deprem!
        Amasya'da korkutan deprem!
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Soba gazı 3 can aldı!
        Soba gazı 3 can aldı!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        Habertürk Anasayfa