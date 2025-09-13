EŞİNİ REDDETTİ, GALATASARAY'I SEÇTİ!

Metin Oktay, 29 Ocak 1959'da İzmir'de İzmirspor Kulübü Başkanı'nın kızı Oya Sarı ile evlendi.

Hayatını Oya Sarı ile birleştirmesinin ardından Metin Oktay, İzmirspor'dan oldukça yüksek bir ücretle transfer teklifi aldı. Eşinin İzmir'e dönmesini isteyen Oya Sarı, transfer teklifini reddeden Metin Oktay'a "Ben mi Galatasaray mı?" diye sordu. Ancak Metin Oktay eşine, "Galatasaray, o daha vefalı." yanıtını verdi.

İzmirspor'un o gün için büyük bir tutar olan 30 bin liralık transfer teklifini reddeden "Taçsız Kral", çok sevdiği kulübünde kaldı.