'Tacize uğradım' diyen kadını korumak isterken vahşet kurbanı oldu!

İddiaya göre, sevgili olduğu belirtilen ikili arasında sokakta tartışma çıktı. Arda G.'nin şiddet uyguladığını öne süren kadın, tekstil işi yapan Mehmet Ali Tanyıldız'ın iş yerine sığındı. Kadın, peşinden gelen Arda G.'yi tanımadığını belirterek "Taciz ediyor, laf atıyor" dedi.

Esenyurt'ta bir kadın tartıştığı kişiden kaçarak iş yerine sığındı. İş yeri sahibi Mehmet Ali Tanyıldız, "Beni taciz ediyor, laf atıyor" diyen kadına yardım etmek istedi. Kadının peşindeki Arda G.'yi ile tartışan Mehmet Ali Tanyıldız silahla vurularak öldürüldü.

Mehmet Ali Tanyıldız, kadını korumak için Arda G. ile tartıştı. Arda G. birkaç dakika sonra geleceğini söyleyerek olay yerinden ayrıldı. Olay yerine arkadaşı Sedat B. ve abisi Mete G. ile gelen Arda G. yanında getirdiği silah ile tartıştığı Mehmet Ali Tanyıldız'a ateş etti.

Silahtan çıkan kurşunlardan biri Mehmet Ali Tanyıldız'ın göğsüne isabet etti. Olaya müdahale etmek isteyen komşu esnaf Mısır uyruklu Zakaria Ali A. bacağına isabet eden mermi ile yaralandı. Saldırganlar olay yerinden koşarak uzaklaştı.