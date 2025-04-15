Taciz şüphelisini rezil etti!

Olay, İstanbul'da meydana geldi.

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Sultangazi'de sabah işine giden genç kadın iddiaya göre sözlü tacize uğradı.

Ancak o utanmazlığı sineye çekip gitmek yerine adamı takip etti. Sonunda da yakalattı.

O anlarda cadde genç kadının isyan haykırışları ile inledi.