Taciz iddiasıyla darbedilmişti, tutuklandı
Şırnak'ta taciz iddiasıyla darbedilen ve olayın ardından gözaltına alınan kamu görevlisi tutuklandı
Giriş: 17.04.2024 - 23:06 Güncelleme: 17.04.2024 - 23:06
Orman Kavşağında 12 Nisan akşamı 21.30 sıralarında kamu görevlisi Z.Ç'nin taciz iddiasıyla kalabalık bir grup tarafından darbedilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
Fotoğraf: İHA
Valilikçe açığa alınan şüpheli Z.Ç, tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.
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