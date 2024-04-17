Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Taciz iddiasıyla darbedilmişti, tutuklandı

        Taciz iddiasıyla darbedilmişti, tutuklandı

        Şırnak'ta taciz iddiasıyla darbedilen ve olayın ardından gözaltına alınan kamu görevlisi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 23:06 Güncelleme: 17.04.2024 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taciz iddiasıyla darbedilmişti, tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Orman Kavşağında 12 Nisan akşamı 21.30 sıralarında kamu görevlisi Z.Ç'nin taciz iddiasıyla kalabalık bir grup tarafından darbedilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf: İHA

        Valilikçe açığa alınan şüpheli Z.Ç, tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Miçotakis'ten Türkiye açıklaması
        Miçotakis'ten Türkiye açıklaması
        Fenerbahçe namağlup şampiyon!
        Fenerbahçe namağlup şampiyon!
        Gazze çevresinde askeri hareketlilik
        Gazze çevresinde askeri hareketlilik
        "Ukrayna'ya daha çok yardım gönderin"
        "Ukrayna'ya daha çok yardım gönderin"
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        'Dayak' ölüm getirdi! Yaşam mücadelesini yitirdi
        'Dayak' ölüm getirdi! Yaşam mücadelesini yitirdi
        Evini yazlık olarak kiraya verecekler dikkat!
        Evini yazlık olarak kiraya verecekler dikkat!
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Havayolu yine uçacak mı?
        Havayolu yine uçacak mı?
        Süper Lig'de 32. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 32. haftanın panoraması
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Silahı elinden almak isterken öldürdü
        Silahı elinden almak isterken öldürdü
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        Habertürk Anasayfa