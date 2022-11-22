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Tramvayda taciz şüphelisini dövdüler

İstanbul'da, tramvayda bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen yolcuyu çevredekiler dövdü. Tramvaydan indirilen taciz şüphelisi, polis ekibine teslim edildi

Giriş: 22.11.2022 - 12:46 | Güncelleme: ABONE OL
Taciz iddiasında yolculardan dayak
Taciz iddiasında yolculardan dayak
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DHA

Fatih'te tramvay ile yolculuk eden Afrikalı bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen Iraklı yolcuyu çevredekiler dövdü. Tramvaydan indirilen taciz şüphelisi polise teslim edildi.

DHA'nın haberine göre, Eminönü yönüne giden tramvayda Afrikalı bir kadın yolcunun arkasına yaklaşarak tacizde bulunduğu iddia edilen Iraklı yolcuyu çevredekiler fark etti.

Kadının da tepki vermesi üzerine tramvaydaki yolcular, tacizde bulunduğu öne sürülen kişiye saldırdı. Tramvaydan indirilen taciz şüphelisi, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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