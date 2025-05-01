Tabela takacaktı, canından oldu

Bir iş yerinin tabelasını takmak isteyen Özcan Palabıyık, reklam aracının üzerine çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Palabıyık, kayarak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı belirlenen Palabıyık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özcan Palabıyık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.