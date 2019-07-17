Taahhüt nasıl yazılır

Taahhüt kelimesi nasıl yazılır? Pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

TAAHHÜT DOĞRU YAZIMI

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, taahhüt şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı kişilerce kullanılan "tahahhüt" yazımı ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "taahhüt"dur.

TAAHHÜT NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre taahhüt, "Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme" anlamına gelmektedir.