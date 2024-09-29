T-rex'in yakın akrabaları bugün hala hayatta! Hangi hayvanın soyu dinozorlardan geliyor: Timsah mı tavuk mu?

Elde edilen veriler, bu proteinlerin günümüz hayvanlarıyla karşılaştırıldığında en çok tavuğa benzediğini gösterdi. Bu, T. Rex'in kuşlarla daha yakın akraba olduğunu gösteren önemli bir bulguydu. Modern tavuklar, genetik olarak bir zamanlar yeryüzünde hüküm süren bu devasa dinozorlara en yakın akrabalardan biri olarak kabul edilmektedir.