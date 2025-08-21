Sydney Sweeney banyo suyundan sabunu bir kez daha savundu - magazin haberleri

Sydney Sweeney, banyo suyundan sabun üretimi yapması nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi.

'Euphoria' dizisindeki Cassie karakteriyle yıldızı parlayan 27 yaşındaki oyuncu, mayıs ayı sonunda kendi adına sınırlı sayıda, tam 5 bin adet sabun üretmiş, sabunlara 'banyo suyundan üretilmiştir' sertifikası almıştı.

Eleştirilere sonrası daha önce ürünü savunan Sweeney, bir kez daha pişmanlık duymadığını açıkça ortaya koydu. Wall Street Journal'a konuşan ABD'li oyuncu, "İnsanların ne söylediğini yakından takip etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şey izleyiciyle yapılan bir sohbettir" dedi.

"Genellikle kızlar yorum yapıyordu, ki bu bana gerçekten ilginç geldi" diyen Sweeney, 'Euphoria'daki rol arkadaşı Jacob Elordi'nin 'Saltburn' filmindeki o meşhur sahnenin ardından yaratılan 'banyo mumu' hayranlarına atıfta bulundu. Oyuncu, "Hepsi Jacob Elordi'nin banyo suyu fikrini çok sevdiler" dedi.

'Saltburn' filmi, bir mum üretimine ilham kaynağı olmuştu. Filmde bir sahnede, Oliver Quick (Barry Keoghan), Felix Catton'ın (Jacob Elordi) banyo suyunu içiyordu. Sahne büyük bir heyecan yarattı ve sonunda bir ürüne dönüştü.

Sydney Sweeney, daha önce katıldığı bir galada, sabun işi girişiminin "erkekleri duş almaya teşvik ettiğini" belirten bir muhabire; “Dürüst olmak gerekirse öyle” diye yanıt vermişti. Hayranlarının, banyo suyundan sabun satışına verdiği karışık tepkiler hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Sweeney, “Bence herkesin bunun hakkında konuşmasını görmek daha eğlenceli” demişti. Erkeklere özel sınırlı sayıda üretilen sabunların, oyuncunun uzun bir süredir kullandığı ve depolanan banyo sularından üretildiği açıklanmış, bu durum büyük ilgi çekmişti.