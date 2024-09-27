Svensson: Hayal kırıklığı
Beşiktaş'ın oyuncularından Jonas Svensson, 4-0'lık Ajax mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Norveçli sağ bek, "Hayal kırıklığı" dedi.
Giriş: 27.09.2024 - 00:42 Güncelleme: 27.09.2024 - 00:42
UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki ilk maçında Ajax'a 4-0 yenilen Beşiktaş'ın Norveçli sağ beki Jonas Svensson, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.
"HAYAL KIRIKLIĞI"
Kısa bir açıklama yapan Svensson'un sözleri şu şekilde;
"İlk dakikadan itibaren zorlandık. Hayal kırıklığı oldu. Mücadele edemedik. Maçın içinde yoktuk. Maçı analiz edeceğiz. Öğreneceğimiz şeyler var."
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