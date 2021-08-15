Kuşadası'nda Suzan Kardeş rüzgarı esti

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Ünlü sanatçı Suzan Kardeş, Kuşadası'nda Balıkçılar Meydanı'nda konser verdi. Dinleyicileriyle buluşan Kardeş, sevilen şarkıların seslendirdi.

Bir sonraki gün konser maratonunu sürdüren Suzan Kardeş, Sapanca’da özel bir gecede sahne aldı. Ünlü sanatçı, ağustos ve eylül ayı boyunca; Bodrum, Çeşme, İzmir, İzmit, Bursa ve İstanbul gibi şehirlerde sevenleriyle buluşmaya devam edecek.