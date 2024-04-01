Rumy al-Qahtani, Kâinat Güzeli olmak için yarışacak
Suudi Arabistanlı model Rumy al-Qahtani, Kâinat Güzeli olmak için yarışacak. ABD merkezli Miss Universe Organization tarafından düzenlenen yarışma, bu yıl Meksika'da düzenlenecek
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Suudi Arabistan, şubat ayında ilk kez bir güzellik yarışmasına katılmış ve Suudi model Rumy al-Qahtani, Malezya'da düzenlenen 'Miss & Mrs Global Asian' adlı güzellik yarışmasında ülkesi adına yarışmıştı.
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Yarışmada derece alamayan 27 yaşındaki Rumy al-Qahtan bu kez de Kâinat Güzellik Yarışması'na katılacak.
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Yarışma, 28 Eylül Cumartesi günü Meksika'da gerçekleşecek. Rumy al-Qahtani, "Miss Universe 2024 yarışmasına katılmaktan onur duyuyorum. Bu Suudi Arabistan'ın Kâinat Güzellik Yarışması'na ilk kez katılması anlamına geliyor" dedi.
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Suudi Arabistan'ın güzellik yarışmalarına temsilci göndermesi, ülkede kadınların sosyal hayata ve kültürel etkinliklere daha fazla kabul edildiğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.