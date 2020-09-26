DHA

Suudi Arabistan'ın Nefud Çölü'nde kurumuş bir göl olan Alathar Gölü havzasında yapılan araştırma sırasında yüzlerce fosilleşmiş ayak izi keşfedildi.

DHA'nın haberine göre Alathar Gölü çevresinde keşfedilen 376 antik şekil arasında, insan ayak izi haricinde atlara, develere ve fillere ait izler de tespit edildi.

Araştırmanın baş yazarlarından biri olan Max Planck Kimyasal Ekoloji Enstitüsü'nden Mathew Stewart, yaptığı açıklamada, "Bu bulguların potansiyelini hemen fark ettik" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu ayak izleri, Homo sapiens'in muhtemelen Afrika'dan kuzey Arabistan'a yayıldığını gösteriyor."

Teyit edilmesi halinde insanlara ait olduğu düşünülen ayak izlerinin, Arap Yarımadası´ndaki insan türünün en eski tarihli kanıtları olabileceği belirtildi.