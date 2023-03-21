Suudi Arabistan, hükümeti eleştiren Twitter mesajları nedeniyle hapse atılan ABD vatandaşı Almandi'yi serbest bıraktı

IBRAHIM ALMADI

Suudi Arabistan, hükümeti eleştiren Twitter mesajları nedeniyle bir yıldan uzun bir süredir hapiste olan Amerikan vatandaşı Saad İbrahim Almadi'yi serbest bıraktı.

Suudi Arabistan vatandaşlığı da bulunan 72 yaşındaki Almadi, 2021 yılında ailesini ziyaret etmek geldiği Riyad'da gözaltına alınmıştı.

Almadi, ABD'de attığı tweet'ler nedeniyle Ekim'de 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Almadi'nin hapis cezası geçen ay bir üst mahkemede 19 yıla çıkarılmıştı.

Saad İbrahim Almadi'nin serbest bırakılmasıyla ilgili olarak ne ABD'li ne de Suudi yetkililer açıklama yaptı.

Oğlu İbrahim Amadi, Saad İbrahim Almadi'nin Riyad'daki evinde olduğunu ancak ne zaman Florida'ya dönebileceğini bilmediğini söyledi.

Reuters ajansına konuşan İbrahim Almadi, "Hakkındaki tüm suçlamalar düşürüldü. Şimdi seyahat yasağının kaldırılması için çaba harcayacağız" dedi.

Almadi, Suudi Arabistan'daki mahkemede krallığı istikrarsızlaştırmaya çalışmak ve teröre mali destek vermekten suçlu bulunmuştu. Mahkeme ayrıca Almadi'ye 16 yıl seyahat yasağı getirmişti.

İbrahim, geçen yıl BBC'ye babası hakkında mahkemeye sunulan tek kanıtın, babasının attığı 14 tweet olduğunu söylemişti.

Biden, Temmuz'daki ziyaretinde Almadi'yi gündeme getirmişti

BBC'nin gördüğü bu mesajlarda, Almadi Mekke ve Cidde'nin tarihi bölümlerinin yıkılmasını eleştiriyor ve ülkede yoksullukla ilgili kaygılarını dile getiriyor.

Almadi bir mesajında da Cemal Kaşıkçı cinayetine atıf yapıyor. Suudi Kraliyet Ailesi'ne muhalif gazeteci Kaşıkçı 2018'de İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen Temmuz'da Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret sırasında Kral Salman ve veliaht prens Muhammed bin Salman'la görüşmelerinde Almadi ve hakkında seyahat yasağı olan diğer Amerikan vatandaşlarının durumunu gündeme getirdiğini söylemişti.

Biden, Kaşıkçı cinayetinden dört yıl sonra gerçekleşen bu ziyarette ayrıca Suudi Arabistan'dan petrol arzını artırmasını ve Ukrayna'nın işgalinin ardından Rusya'nın tecrit edilmesi çabalarına destek vermesini istemişti.

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