BBC'nin gördüğü bu mesajlarda, Almadi Mekke ve Cidde'nin tarihi bölümlerinin yıkılmasını eleştiriyor ve ülkede yoksullukla ilgili kaygılarını dile getiriyor.
Almadi bir mesajında da Cemal Kaşıkçı cinayetine atıf yapıyor. Suudi Kraliyet Ailesi'ne muhalif gazeteci Kaşıkçı 2018'de İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.
ABD Başkanı Joe Biden, geçen Temmuz'da Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret sırasında Kral Salman ve veliaht prens Muhammed bin Salman'la görüşmelerinde Almadi ve hakkında seyahat yasağı olan diğer Amerikan vatandaşlarının durumunu gündeme getirdiğini söylemişti.
Biden, Kaşıkçı cinayetinden dört yıl sonra gerçekleşen bu ziyarette ayrıca Suudi Arabistan'dan petrol arzını artırmasını ve Ukrayna'nın işgalinin ardından Rusya'nın tecrit edilmesi çabalarına destek vermesini istemişti.
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Suudi Arabistan, hükümeti eleştiren Twitter mesajları nedeniyle hapse atılan ABD vatandaşı Almandi'yi serbest bıraktı/suudi-arabistan-hukumeti-elestiren-twitter-mesajlari-nedeniyle-hapse-atilan-abd-vatandasi-almandi-yi-3575515
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