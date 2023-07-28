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        Haberler Futbol Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Riyad Mahrez'i kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Riyad Mahrez'i kadrosuna kattı

        Suudi Arabistan ekiplerinen Al-Ahli, Manchester City'den Cezayirli yıldız Riyah Mahrez'i 35 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:54
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        Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Manchester City'den Cezayirli forvet Riyad Mahrez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

        Al-Ahli'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bekleyiş bitti, Riyad transferi gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

        Cezayir Milli Takımı'nın da formasını giyen 32 yaşındaki futbolcu, Al-Ahli ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

        İngiliz medyasına göre Al-Ahli, Manchester City'ye futbolcu için 35 milyon euro bonservis ücreti ödedi.

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