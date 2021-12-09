Suudi Arabistan'da 40'ı aşkın deveye botoks yapıldı!

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Suudi Arabistan’da düzenlenen güzellik yarışmasına katılan 40’ı aşkın deve, botoks ve benzeri işlemler yapıldığı için diskalifiye edildi.

Suudi Basın Ajansı'nın (SPA) Çarşamba günü bildirdiğine göre, başkent Riyad'ın kuzeydoğusundaki

çölde bir ay süren festivale katılan 40'ı aşkın deveye botoks ve benzeri işlemler yapıldığı

fark edildi.

Suudi Arabistan'ın bu ayın başlarında başlayan popüler Kral Abdülaziz Deve Festivali, en güzel deve yetiştiricilerini 66 milyon dolarlık ödül için yarışmaya davet ediyor.

Develeri daha çekici hale getirmek için botoks enjeksiyonları, yüz germe ve diğer kozmetik değişiklikler kesinlikle yasak. Jüri üyeleri kazananı develerin başlarının, boyunlarının, hörgüçlerinin, elbiselerinin ve duruşlarının şekline göre belirliyor.

KATI CEZALAR UYGULANACAK

Bu yıl yetkililer, onlarca devenin burnuna, dudağına botoks yapıldığını, kaslarını güçlendirici

takviyeler uygulandığını tespit etti.

Kulüp, develerin güzelleştirilmesine yönelik her türlü aldatmacaya karşı. Organizatörler

"manipülatörlere katı cezalar uygulayacağını" söyledi.