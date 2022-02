Survivor 2022 15 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen ilk bölümüyle birlikte başladı, yarılmanın ilk eleme konseyi 19 Ocak Çarşamba gecesi gerçekleşti. TV8 ekranlarında ekrana gelen Survivor All Star'da ilk elenen isim Gizem Kerimoğlu oldu. Survivor Gizem'in elenmesinin ardından Survivor All Star'a bu akşamdan itibaren yedeklerden 4 yeni yarışmacı katılacak. Survivor All Star'a katılacak yeni yarışmacılardan biri de Yunus Emre Özden oldu.

SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR?

Yunus Emre Özden 29 Mart 1993 tarihinden İstanbul'un Silivri ilçesinde dünyaya geldi. Yunus Emre Özden hala Silivri'de yaşamaktadır. 1.85 boyunda ve 82 kilo olan Yunus Emre Özden 2 çocuklu ailenin tek oğludur ve Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik okumaktadır.

Lise eğitimi sırasında başından geçen rahatsızlık nedeniyle çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini söyleyen Yunus Emre, bu yüzden rahatsızlığı iyileşince okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.

17 yaşında modellik yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lere adını yazdırmayı başarmıştır. Model olduktan sonra spora ağırlık veren Yunus Emre çocukluğundan hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söyledi.

Hayatının devam eden sürecinde MMA dövüşlerine katılmaya başlayan Yunus Emre 2019’da Türkiye 3.’sü, İstanbul 2.’si oldu. Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor.