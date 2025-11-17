Survivor yeni sezon yarışmacıları ile Survivor ne zaman başlıyor?
Survivor'da yeni sezon heyecanı yeniden alevlendi! 2026 Survivor Ünlüler – All Star kadrosu netleşmeye başlarken, Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni yarışmacı izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Hem Ünlüler hem de All Star ekibinde yer alacak isimlerin duyurulmasıyla birlikte geri sayım hızlanırken, gözler yarışmanın başlayacağı tarihe çevrildi. İşte merak edilenler...
Survivor takipçilerinin beklediği an yaklaşıyor! 2026 Survivor Ünlüler – All Star sezonu için hazırlıklar sürerken, kadrodan gelen ilk isimler izleyicileri şimdiden heyecanlandırdı. Acun Ilıcalı’nın yeni yarışmacıyı açıklaması sosyal medyada gündem olurken,"Yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusu da en çok aranan başlıklar arasına girdi. İşte merak edilenler...
SURVİVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Murat Ceylan'ın sunumu ile ekrana gelen Survivor, yeni sezonu ile ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Yarışma başvuruları devam ederken henüz başlangış tarihine dair açıklama gelmedi. 2025 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler 1 Ocak 2025 tarihinde başlamış ve 13 Haziran'da son bulmuştu. Yine benzer tarihlerin gündeme gelmesi bekleniyor.
SURVİVOR ÜNLÜLER - ALL STAR YARIŞMACILARI BELLİ Mİ?
2026 Survivor yarışmasının ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı duyurdu. Yeni sezonun ilk ismi şarkıcı Bayhan oldu.
Diğer yarışmacılar da peş peşe belli olmaya başladı. Duyuruda; Keremcem, Dilan Çıtak ve futbolcu Mert Nobre kadroda yerini aldı.
Son açıklamalara göre kadroya; Milli voleybolcumuz Meryem Boz ve Serhan Onat eklendi.
SURVİVOR 2025 KADROSU NASILDI?
All Star
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
Gönüllüler
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı
Ayrıca yedeklerden de Yunus Emre Karabacak, Yiğit Poyraz, Çılgın Sedat, Hikmet Tuğsuz, Mehmet Özyay dahil olmuştu.
SURVİVOR 2025 ŞAMPİYON KİM OLMUŞTU?
Survivor 2025 sezonunda şampiyonluk kupasını Adem Kılıçcı kaldırdı.
Görseller: TV8