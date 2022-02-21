Survivort 2022 All Star'da yedek yarışmacılar kimler sorusu haftanın en çok merak edilen konularının başında yer alıyor. Son günlerde gerek yarışmacılar arasındaki kavgalarla gerekse aşk dedikodularıyla Survivor'da pek çok yarışmacının adı diskalifiye ile anılmıştı. Survivor Atakan Işıktutan'ın Survivor'dan diskalifiye edilmesinin ardından yarışmaya katılacak yeni isimler araştırılmaya başladı. İşte 2022 Survivor yedek yarışmacılar hakkında merak edilenler...

SURVİVOR ATAKAN DİSKALİFİYE OLDU!

Survivor'a yedekler takımından giren Atakan Işıktutan'ın sakatlığının ardından Acun Ilıcalı'dan Atakan'ın durumuna ilişkin açıklama geldi. Ilıca'lı Atakan hakkında "Sağlık ekibimiz detaylı incelemeleri yaptı. Dün söylediğim konu omzun iyileşmesi değil, Survivor'a devam ederse oluşabilecek riskler konusu.

Sağlık ekibimiz toplantıda Atakan'ın omzundaki sakatlığın bundan sonra yarışırsa büyük risk olacağını ve kendi sağlığı ile ilgili ciddi sorunlara yol açacağını söyledi. Tabii ki üzgünüz. Atakan'ın sakatlığı maalesef Survivor'a devam etmesine izin vermiyor. Ve Atakan bugün itibariyle Survivor All Star'a veda etti" dedi.

SURVİVOR ALL STAR YEDEK YARIŞMACILARI KİM?

Atakan'ın diskalifiye oluğunun açıklanmasının ardından Survivor'a katılacak yedek yarışmacılar araştırılmaya başladı ancak Survivor Yedek yarışmacıları ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

Survivor 2022 All Star'a daha önce yedeklerden katışan isimler şöyle:

Aşkım

Ezgi

Ayşıl

Nisa

Parviz

Yunus Emre

Bora

Atakan

Gizem