Survivor yarışmacıları kimler? Survivor kadrosu izleyecisi tarafından merak konusu oldu. Şubat ayında TV8 ekranlarında seyircisinin karşısına çıkacak olan Survivor yarışması ile ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Peki, Survivor ne zaman başlayacak? İşte detaylar...



SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER 2020

Gönüllüler ve Ünlüler olmak üzere iki gruba ayrılacak olan Survivor yarışmasında birkaç isim belli oldu.

Gönüllüler takımında; Yasin Obuz ve Cemal Can Canseven bulunuyor.

Ünlüler takımında; Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Tayfun Erdoğan, Sercan Yıldırım

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 programı, 16 Şubat Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Yarışmanın sunuculuğunu ise Acun Ilıcalı yapıyor.