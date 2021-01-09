TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir takipçi kitlesi bulunan Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacıları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.İlk bölümüyle bu hafta yani 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelmesi beklenen Survivor yarışmasında Gönüllüler takımında yarışan Sena Özdemir araştırılıyor. Survivor Gönüllüler Sena Özdemir kimdir? Sena Özdemir kaç yaşında ve nereli?

SENA ÖZDEMİR KİMDİR?

Sena Özdemir, 2001 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 19 yaşındaki Sena Özdemir'in babası Balıkesirli annesi ise Bulgaristan göçmeni.

Lise öğrenimini Atatürk Spor Lisesi’nde tamamlayan Sena Özdemir 10 yaşından beri atletizm yapıyor. 100-200 metrede çeşitli Türkiye dereceleri olan Sena Özdemir'in liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğü var.

Şu anda da İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde lisanslı sporcu olan Sena Özdemir, Ege Üniversitesi’nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.