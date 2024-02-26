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        Haberler Magazin Survivor Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        Survivor Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        Survivor'da Sema Aydemir, günün merak edilen ismi oldu. Survivor'un yayınlanan fragmanının ardından Sema ile Pınar'ın kavgası dikkati çekti. Peki, Survivor Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 16:05 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:05
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        • 1

          Survivor'a üç kez katılarak adından söz ettiren ve zaman zaman da polemiklere konu olan Sema Aydemir araştırma konusu oldu. Survivor'a katılan yeni yarışmacı haberlerinin ardından Sema Aydemir'in hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki, Survivor Sema Aydemir kimdir? İşte detaylar...

        • 2

          SEMA AYDEMİR KİMDİR?

          Sema Aydemir Apak, 17 Ağustos 1985 (33 yaşında) tarihinde Bursa'da doğdu. 400 metre engelli yarışlarıyla tanınan kısa mesafeci bir atlet olan Aydemir, geçmiş yıllarda da heptatlon branşında boy gösterdi.

        • 3

          2012 YILINDA LONDRA OLİMPİYATLARINDA

          2012 yılındaki Londra Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x 400 metre bayrak yarışında yarışma hakkı elde eden Sema Aydemir, 400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56. 62 sn'lik derecesiyle elde etti. Sema Aydemir, 21 Ocak 2017 tarihinde yayınlanmaya başlayan Survivor yarışmasının ünlüler kadrosunda yarıştı.

        • 4

          ÖZEL HAYATI

          Sema Aydemir, 2004 yılındaki Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşandı.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız

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