Survivor All Star finali bu akşam canlı yayında yapılacak. Nefes kesen mücadelelere sahne olan Survivor'da final günü geldi çattı. 5.5 aylık serüven bu akşam sona erecek. Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'nın ve Ünlüler takımından Adem Kılıççı'nın finalist koltuğunda oturduğu yarışmanın birincilik ödülü araştırılıyor. Peki, Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar? Survivor birincisi ne kadar alacak? İşte Survivor 2022 birincilik ödülü hakkında merak edilen detaylar...