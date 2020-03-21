Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusu yarışmanın bu akşamki bölümünün ardından soruluyor. Survivor'da bu akşam kıyasıya rekabetin olduğu iki ödül oyunu oynandı. Ödül oyunları her geçen gün şartların zorlaştığı Survivor adasında, yarışmacıların motivasyonunu arttırıyor. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam 2 tane ödül oyunu oynandı. İlk ödül oyununu yarışa büyük bir farkla başlayan Ünlüler takımı 10 - 5 skorla kazandı.

İkinci ödül oyununda ise anlat bakalım vardı. Eğlenceli anların yaşandığı oyunda gülen taraf 6 - 3 skorla bu sefer Gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor yeni bölüm fragmanı, bu akşamki bölümün ardından yayınlandı. Survivor yeni bölümde dokunulmazlık için kıyasıya mücadelenin olduğu görülürken, Nisa'nın yaşadığı sakatlık herkesi korkutuyor. Peki Nisa'ya ne oldu? Nisa yarışmaya devam edebilecek mi?