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        Haberler Bilgi Magazin Survivor ne zaman başlıyor, ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var? İşte Survivor All Star 2025 Ünlüler ve Gönüllüler tam kadro

        Survivor ne zaman başlıyor, ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var?

        Survivor yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor Ünlüler Gönüllüler kadrosu belli oldu. Geçmiş sezonlardanda tanıdık isimlerin yer aldığı All Star 2025 kadrosu yine Dominik'te mücadele verecek. Her yıl olduğu gibi ünlüler ve gönüllüler takımı yapılan yarışmalar ile rekabet edecek. Peki Survivor ne zaman başlayacak, ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 12:12 Güncelleme: 23.12.2024 - 12:12
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        • 1

          Acun Ilıcalı'nın sosyal medya paylaşımıyla birlikte Survivor 2025'in yayın tarihi belli oldu. Survivor 2025 kadrosunda All Star takımında; Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban gibi isimler bulunuyor. Peki Survivor ne zaman başlıyor, ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var?

        • 2

          SURVİVOR 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Survivor yeni sezonu 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

          SURVİVOR HANGİ ÜLKEDE ÇEKİLİYOR?

          Survivor All Star 2025 sezonu çekimleri başladı. Survivor çekimleri Dominik'te yapılıyor.

        • 3

          SURVİVOR 2025 KADROSUNDA KİMLER VAR?

          ÜNLÜLER TAKIMI

          İsmail Balaban

          Serenay Aktaş

          Barış Murat Yağcı

          Sema Aydemir

          Zeynep Alkan

          Batuhan Karacakaya

          Yağmur Banda

          Ayşe Yüksel

          Adem Kılıçcı

        • 4

          GÖNÜLLÜLER TAKIMI

          Batuhan

          Tuğba

          Adilhan

          Dilşah

          Mevlüt

          Kübra

          Göksu

          Kaan

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