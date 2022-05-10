SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyunu kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Kadınlar mücadelesini 8 - 6 Kırmızı takım kazanmasıyla ödül oyununda Kırmızı Takım genel skorda 1 - 0 öne geçti.

Erkek mücadelesini ise 8 - 4 Mavi takımında kazanmasıyla genel skor 1 - 1 oldu ve yarış Best Of'a (En iyilere) kaldı.

En iyiler yarışında ise 2 - 1'lik skor ile ödül oyununun sahibi Kırmızı takım oldu.