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Survivor kim elendi, kim gitti? 4 Mayıs SMS oy sıralaması ile Survivor'da elenen isim

Survivor kim elendi? 4 Mayıs SMS sıralaması ile Survivor'da elenen isim

Survivor elenen isim, yarışmanın takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Survivor 2023 tüm hızıyla devam ederken bu haftaki dokunulmazlık oyunlarının ardından Barış, Aziz, Cansu ve Ertuğ eleme adayı olmuştu. Yapılan SMS halk oylaması sıralamasına göre de en düşük oyu alan yarışmacı Survivor'da hayallerine veda etti. İşte 4 Mayıs 2023 Survivor son bölümde yaşananlar ve elenen yarışmacı...

Giriş: 05.05.2023 - 09:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Survivor 2023 yarışmasında adım adım finale yaklaşıldı. Bu sene Ünlüler ve Gönüllüler konseptiyle ekranlara gelen Survivor'da 4 Mayıs Perşembe akşamı eleme heyecanı yaşandı. Eleme konseyinde Acun Ilıcalı hayallerine veda eden ismi açıkladı. Peki,  Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 4 Mayıs SMS oy sıralaması ile Survivor'da elenen isim

  • SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI? 

    Kırmızı ve mavi takım haftanın iletişim oyununa çıktı. İletişim ödülü için kıyasıya rekabette ilk turu kırmızı takım kazanırken, ikinci turu da mavi takım aldı. Ödülü, en iyilerde Yusuf'un sayısı ile kazanan takım ise maviler oldu.

  • SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor 2023 Ünlüler ve Gönüllüler'de üzücü bir eleme yaşandı. bu hafta elenen isim Türkiye Milli Ampute Futbolcusu Barış Telli oldu.

  • SURVİVOR ELEME ADAYLARI

    Kırmızı takımın ada konseyi yapıldı. Bu haftaki Eleme adayları; Cansu, Aziz, Ertuğ, Barış oldu.

  • Elendiğini öğrenen Barış "Öncelikle Acun ağabey, size gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca hep bir şey değiştirmek istedim. İnsanların bakış açısını. Ama şunu da söylemek isterim ki Acun ağabay, her şeydeb önce insanlara, belki öğrencilerimize, belki çocuklarımıza kaybetmeyi öğretmek lazım. Çünkü, İnsanlar kaybedince acaba nasıl bir psikolojiye giriyor, çocukluktan iletebilirsek çocukluktan hayat daha çok güzelleşecek. Belki ben hayata hep böyle kaybederek başladım ama inanılmaz güzel şeyler yaşadım. Hayat bana ne yaşatırsa yaşatsın bu umudumdan, hayalimden vazgeçmedim. Burası benim olimpiyat köyüm gibi oldu. Ama sizi tanımak, sizlerle mücadele etmek benim için çok çok kıymetli ve değerliydi. Her şey için teşekkür ediyorum." sözlerini kullandı.

  • Ilıcalı, Barış için şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle çok değerli mesajlar verdin. Türkiye'de birçok engelli kardeşimiz var. Sen onların umudu oldun bence. Çok değerli, milli, başarılı bir sporcumuzun engelleri nasıl aştığını performans nasıl verdiğini ve inandığı zaman neleri başarabileceğini çok güzel gösterdin. İlk defa bir elemede başarmış birini uğurladığımı hissediyorum bana da bu duyguyu yaşattığın için ayrıca teşekkür ediyorum. Seni seviyorum."

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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