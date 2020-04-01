Survivor'ın son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı bu hafta iletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya yarıştı. Zorlu parkurda mücadele eden iki takım yarışma sonrasında ada konseyine giderek duygu dolu anlar yaşadı. Ünlüler takımından bir yarışmacı SMS oylaması sonucunda Survivor 2020'deki hayallerine veda etti. Peki Survivor 2020 kim elendi? Survivor'dan Burak mı, Yunus mu gitti? Survivor SMS sıralaması ve oylama sonuçları...

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor yeni bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler iletişim oyunu için karşı karşıya geldi. Oyunu kazanan takım, uzun süre görüşemedikleri aileleri, arkadaşları ile iletişim kurma şansını kazanacak. Yarışmacılar, bu manevi ödül için parkurda kıyasıya mücadele etti. İletişim oyunu parkuru, kaydıraktan havuza dalışla başlıyor ve atışlarda sona eriyordu. Atış kısmında ise altı sembolü önce deviren yarışmacı sayıyı kazanmış olurdu. Yarışmacıları zorlayan parkurda nefes kesen mücadele sonunda iletişim oyununu 10-6 skorla ünlüler takımı kazandı.

SURVIVOR 2020 KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta eleme potasına Yasin, Burak ve Yunus Emre girdi. 31 Mart Salı günü Survivor SMS oylamasında en az oyu alan Burak Yurdugör yarışmaya veda etti.

SURVİVOR BURAK YURDUGÖR KİMDİR?

Burak Yurdugör, 21 yaşında İstanbul doğumludur. Babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun. Şu anda Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak crossfit ve fitness ile uğraşıyor.

SURVIVOR SMS SIRALAMASI VE OYLAMA SONUÇLARI - 31 MART 2020

9. Ardahan

8. Gizem

7. Burak

6. Yunus Emre

5. Nisa

4. Yasin

3. Evrim

2. Cemal Can

1. Barış