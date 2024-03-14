Survivor kim elendi, kim yarışmaya veda etti?
Survivor All Star'da düello oyunu heyecanı yaşanıyor. Gerilim ve tansiyonun hiç düşmediği yarışmada düello oyununu kazanan kişinin kim olacağı merak ediliyor. Peki, 14 Mart Survivor düello oyununu kim kazandı? Survivor All Star kim elendi? İşte 14 Mart Perşembe günü Survivor All Star'da yaşanan gelişmeler...
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Survivor yeni bölümüyle gündeme geldi. Survivor All Star'da heyecan ve mücadele hız kesmeden devam ediyor. Düello oyunu için kişiler arası kıyasıya mücadele dikkat çekti. Peki, Survivor düello oyununu kim aldı? 14 Mart Survivor elenen kim oldu, adaya kim veda etti? İşte Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...
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SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.
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ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Pınar
Aysu
Gizem
Berna
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SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
Survivor All Star 2024 yarışmasına veda eden isim Mustafa Kemal Kurt olmuştu.