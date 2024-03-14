Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Survivor kim elendi, kim gitti? 14 Mart Perşembe Survivor All Star düello oyunu sonucunda elenen isim kim oldu?

        Survivor kim elendi, kim yarışmaya veda etti?

        Survivor All Star'da düello oyunu heyecanı yaşanıyor. Gerilim ve tansiyonun hiç düşmediği yarışmada düello oyununu kazanan kişinin kim olacağı merak ediliyor. Peki, 14 Mart Survivor düello oyununu kim kazandı? Survivor All Star kim elendi? İşte 14 Mart Perşembe günü Survivor All Star'da yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 19:19 Güncelleme: 14.03.2024 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Survivor yeni bölümüyle gündeme geldi. Survivor All Star'da heyecan ve mücadele hız kesmeden devam ediyor. Düello oyunu için kişiler arası kıyasıya mücadele dikkat çekti. Peki, Survivor düello oyununu kim aldı? 14 Mart Survivor elenen kim oldu, adaya kim veda etti? İşte Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...

        • 2

          SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 4

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Pınar

          Aysu

          Gizem

          Berna

        • 5

          SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

          Survivor All Star 2024 yarışmasına veda eden isim Mustafa Kemal Kurt olmuştu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aci ailesinin acı kaderi
        Aci ailesinin acı kaderi
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Yakılarak öldürülen Şila'nın katili için yeni karar!
        Yakılarak öldürülen Şila'nın katili için yeni karar!
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Millilerin forması sızdı!
        Millilerin forması sızdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        "Avukatlara sordum, söylediler"
        "Avukatlara sordum, söylediler"
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Habertürk Anasayfa