SURVİVOR KİM ELENDİ?

Eleme düellosunda Poyraz ve Yusuf ile Batuhan ve Volkan karşı karşıya geldi. Düello finalinde finale Poyra ve Volkan kaldı.

Survivor'da elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Eleme düellosu finalini kalan iki yarışmacıdan biri adaya veda eden son isim olacak.