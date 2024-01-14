Murat Ceylan'ın sunuculuğunda TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star tüm hızıyla sürüyor. Survivor dokunulmazlık oyunu heyecanı ile bu akşam devam ediyor. İlk dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım bu sefer daha büyük bir hırsla oyuna çıkıyor. Peki, Survivor kim elendi, 2. eleme adayı kim oldu? 14 Ocak 2024 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, detaylar...