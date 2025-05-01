Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Poyraz, Yusuf, Batuhan ve Volkan arasında gerçekleşen mücadelenin sonucu merak konusu oldu. Bu kapsamda, adaya veda eden yarışmacıya ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, 1 Mayıs Perşembe Survivor kim elendi, adaya veda eden isim açıklandı mı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...