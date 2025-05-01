Eleme düellosu! Survivor kim elendi, adaya veda eden isim açıklandı mı?
Survivor'da eleme gecesi! Bilindiği gibi, Survivor All Star eleme düellosunda dün akşam Poyraz ve Yusuf ile Batuhan ve Volkan karşı karşıya geldi. Düello finaline ise Poyraz ve Volkan kaldı. Aralarından adaya kimin veda edeceğine ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 1 Mayıs Perşembe Survivor'da elenen kişi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Survivor son gelişmeler...
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Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Poyraz, Yusuf, Batuhan ve Volkan arasında gerçekleşen mücadelenin sonucu merak konusu oldu. Bu kapsamda, adaya veda eden yarışmacıya ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, 1 Mayıs Perşembe Survivor kim elendi, adaya veda eden isim açıklandı mı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
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SURVİVOR ELEME OYUNUNDA KİMLER VARDI?
Volkan,
Yusuf,
Poyraz,
Batuhan Karacakaya.
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SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?
Volkan-Batuhan,
Poyraz-Yusuf.
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Eleme düellosunda Poyraz ve Yusuf ile Batuhan ve Volkan karşı karşıya geldi. Düello finale Poyraz ve Volkan kaldı. Survivor'da elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Yağmur oldu.
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