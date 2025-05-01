Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi? 1 Mayıs 2025 Perşembe Survivor adaya veda eden isim kim oldu, açıklandı mı?

        Eleme düellosu! Survivor kim elendi, adaya veda eden isim açıklandı mı?

        Survivor'da eleme gecesi! Bilindiği gibi, Survivor All Star eleme düellosunda dün akşam Poyraz ve Yusuf ile Batuhan ve Volkan karşı karşıya geldi. Düello finaline ise Poyraz ve Volkan kaldı. Aralarından adaya kimin veda edeceğine ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 1 Mayıs Perşembe Survivor'da elenen kişi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Survivor son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 18:26 Güncelleme: 01.05.2025 - 18:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Poyraz, Yusuf, Batuhan ve Volkan arasında gerçekleşen mücadelenin sonucu merak konusu oldu. Bu kapsamda, adaya veda eden yarışmacıya ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, 1 Mayıs Perşembe Survivor kim elendi, adaya veda eden isim açıklandı mı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

        • 2

          SURVİVOR ELEME OYUNUNDA KİMLER VARDI?

          Volkan,

          Yusuf,

          Poyraz,

          Batuhan Karacakaya.

        • 3

          SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

          Volkan-Batuhan,

          Poyraz-Yusuf.

        • 4

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Eleme düellosunda Poyraz ve Yusuf ile Batuhan ve Volkan karşı karşıya geldi. Düello finale Poyraz ve Volkan kaldı. Survivor'da elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 5

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor'da dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

        • 6

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Yağmur oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kırıkkale'yi sağanak vurdu
        Kırıkkale'yi sağanak vurdu
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        İsrail'de büyük yangın!
        İsrail'de büyük yangın!
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Gergin gece
        Gergin gece
        İşçi Ajda Pekkan
        İşçi Ajda Pekkan
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Habertürk Anasayfa