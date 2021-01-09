Survivor 2021 Ünlülere - Gönüllüler yarışmasının başlamasının ardından yarışmacıları araştırılıyor. Gönüllüler Takımı'nda yer alan İlayda Şeker merak ediliyor. Peki İlayda Şeker kimdir? İlayda Şeker kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan Survivor'da yarışacak İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumlu. 18 yaşına kadar Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ailesiyle yaşayan yarışmacı, Sakarya Üniversitesi’nde okuduktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına gelmiştir.