ELEME ADAYLARI YOKLUK ADASINDAN KURTULMAK İÇİN MÜCADELE VERECEK

Acun Ilıcalı bu sene yokluk adasında yapılan değişikliği duyurdu. Eleme potasına giren yarışmacılar yokluk adasına gitmemek için kendi aralarında mücadele verecek. Oyun oynayarak adaya düşmemeye çalışacak. 4 kişi arasında oynanacak mücadele son iki kişi kalana kadar devam edecek.

İlk gün 4 kişi arasında oynanacak ve bir kişi yokluk adasından kurtalacak. 2. gün 3 kişi arasında oynanacak ve bir kişi daha yokluk adasından kurtulacak. 3. gün ise son 2 kişi yokluk adasında mücadele verecek.