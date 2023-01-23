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Survivor ikinci dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Ocak 2023 Survivor üçüncü eleme adayı kim, hangi isim oldu?

23 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor üçüncü eleme adayı kim oldu?

Survivor'da bu akşam oynanacak ikinci dokunulmazlık oyununun ardından üçüncü eleme adayı belli olacak. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler takımı olmuştu. 1. ve ikinci eleme adayı ise dün akşam gerçekleşen konsey sonrasında belli oldu. Yokluk adasına gönderilen eleme adayları arasında bu akşam ayrı bir oyun oynanacak. Peki, bu akşam ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazanacak? İşte, 23 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı ilgili detaylar...

Giriş: 23.01.2023 - 21:33 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Survivor'da dün akşam kıyasıya bir mücadele gerçekleşti haftanın son gününde süpriz isimler adaya zorlu şartlar nedeniyle veda etti. Berdan Mardini ve Seçkin Piriler yarışmadan çekilme kararı aldı.

    Yarışmanın takipçileri bu akşam oynanacak ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığını sorgulamaya başladı. Peki, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 23 Ocak 2023 üçüncü Survivor eleme adayı kim oldu?

     

  • İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    22 Ocak Pazar günü oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler takımı ayrıca meyve ve sebze ödülünü de kazandı.

     

  • SURVİVOR İLK VE İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor eleme adayı dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımından çıktı. Haftanın ilk eleme adayı Yusuf Güney ve ikinci eleme adayı Ertuğ oldu.

     

  • ELEME ADAYLARI YOKLUK ADASINDAN KURTULMAK İÇİN MÜCADELE VERECEK

    Acun Ilıcalı bu sene yokluk adasında yapılan değişikliği duyurdu. Eleme potasına giren yarışmacılar yokluk adasına gitmemek için kendi aralarında mücadele verecek. Oyun oynayarak adaya düşmemeye çalışacak. 4 kişi arasında oynanacak mücadele son iki kişi kalana kadar devam edecek.

    İlk gün 4 kişi arasında oynanacak ve bir kişi yokluk adasından kurtalacak. 2. gün 3 kişi arasında oynanacak ve bir kişi daha yokluk adasından kurtulacak. 3. gün ise son 2 kişi yokluk adasında mücadele verecek.

  • SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı henüz belli değil. Açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

    SURVİVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor üçüncü eleme adayı dokunulmazlığı kaybeden takım tarafından seçilecek ve haberimize eklenecektir.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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