Acun Ilıcalı paylaşımlarıyla Survivor kadrosunda yer alan isimleri geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan program ile takımlar ve yayın tarihi duyuruldu. Peki, Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak, bu yıl Survivor'da takımlar nasıl oluştu? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...